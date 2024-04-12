Bursa’da, Gazze’ye yönelik saldırılar sonucunda hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye’nin oğulları, torunları ve Gazzeli Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bursa’da Ulu Cami’nde cuma namazı için bir araya gelen vatandaşlar, İsrail’in saldırısında hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin 3 oğlu ile 4 torunu ve Gazzeli Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı. Cuma namazı sonrasında cami avlusunda toplanan yüzlerce vatandaş, kılınan namazın ardından Filistin için dua ettiler.

Gazze Dayanışma Platformu adına konuşan Aziz Avar, "Gazze’de 7 Ekim’den bu yana İsrail tarafından soykırım ve bu vahşi soykırımın gölgesinde, bütün yoksunluklara rağmen, Gazze halkının direnişinde 6 ay geride kaldı. Altı gün savaşlarında bölgenin en güçlü ülkelerini dize getiren İsrail, neredeyse 20 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze direnişine karşı hiçbir askeri başarı elde edemedi. Gazze tüm İslam ümmeti ve insanlık için de bir yüz akıdır. İsrail’in tüm yok etme girişimlerine karşılık Gazze Halkı ahlaki üstünlüğünü yitirmemiş ve insanlık için bir örnek olmuştur. Gazze halkı direnişiyle, şehadetleriyle, sabrıyla, tevekkülü ile İslam ümmetine ders vermeye, uyuyanları uyandırmaya, ölmüş kalpleri diriltmeye devam ediyor. İslam dünyasının içinde bulunduğu acziyeti Filistinli imam Mahmut Hasanat verdiği hutbede "30 bin şehidin, 70 bin yaralının, 100 biz sakatın, 2 milyon evsiz ve aç susuzun uyandırmadığı, bir şey anlatmadığı bir ümmete ben buradan konuşsam ne olur konuşmasam ne olur, kamet getirin de namazımızı kılalım" diyerek dile getirdi. Hamas’a terör örgütü diyen, Hamas lideri İsmail Heniye ve ailesi ile ilgili onlarca iftira atanların ve coğrafyamızın Suriye ve Doğu Türkistan gibi bölgelerinde zalimlerle iş birliği yapanların da, Filistin’in arkasına gizlenerek yaptıkları hiçbir açıklamayı samimi bulmadığımızı buradan açıkça ilan ediyoruz. Siyonizmin en büyük can damarı olan ekonomik gücünü baltalayacak boykotu bir silah olarak kullanmaya devam edeceğiz. Gazze’de ateşkes ilan edilip soykırımcı İsrail işgalci askerlerini çekmeden meydanlardan ayrılmayacak ve hakkı haykırmaya devam edeceğiz. Gazze’nin yeniden imarı için var gücümüzle çalışacak ve Filistin topraklarının İsrail’den arındırılıp tam bağımsız oluşuna kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz. Ama bizler, biz sussak da tarihin susmayacağını bilerek konuşmaya, gücümüz yettiği sürece konuşmaya, gücümüzün yettiği her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Dualarımız ısrarlı bir şekilde devam edecek. Ne Gazze’de, ne başka coğrafyalarda tüm zulümlerin kökü kazınıp, tüm zalimlerden hesap sorulana kadar durmayacağız. Yeryüzünde direnişin ve umudun adi olan Gazze’nin zaferin de adı olacağına inanıyoruz. Ramazan Bayramı vesilesiyle, siyonist savaş makinesi karşısında gösterdikleri direnç, fedakârlık ve efsanevi kararlılıklarından dolayı kardeşlerimizi kutluyor, Aksa Tufan’i savaşında ve Kudüs ve Mescid-i Aksa’nin kurtuluşu yolunda şehit edilen kardeşlerimize rahmet, yaralılara ve hastalara acil şifalar diliyoruz" şeklinde konuştu.