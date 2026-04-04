Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde telefon dolandırıcılarının hedefi olan yaşlı kadın, komşularının dikkati sayesinde son anda dolandırılmaktan kurtuldu.

Olay, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Başsağlığı dilemek amacıyla H.B. (77) isimli kadını ziyaret eden komşuları, kadının sürekli telefonla konuştuğunu fark etti. Durumdan şüphelenen komşular, telefondaki kişilerin kim olduğunu sordu. Yaşlı kadın ise kendisini arayan kişilerin oğlunun cezaevinde olduğunu, kimlik bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiğini ve bu nedenle kimseye bir şey anlatmaması gerektiğini söylediklerini ifade etti. Bu durum üzerine dolandırıcılık şüphesi güçlendi.

Komşular vakit kaybetmeden karşı binada oturan bir tanıdıklarından yardım istedi. Olayın ciddiyetini fark eden vatandaşın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulunması üzerine polis ekipleri kısa sürede harekete geçti.

Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yaşlı kadının dolandırıcıların tuzağına düşmesi engellendi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer vatandaşlara; kendilerini polis, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere kesinlikle itibar etmemeleri, bu tür durumlarda vakit kaybetmeden emniyet birimlerine başvurmaları yönünde uyarıda bulundu.