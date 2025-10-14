İsrail’in iki yıla yakın süreden beri Gazze’de, çoğunluğunu bebeklerin, kadınların, hasta ve yaşlıların oluşturduğu sivil halkı hedef alarak gerçekleştirdiği insan hakları ihlaline Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi de sessiz kalmadı. Üniversitenin psikoloji topluluğu gerçekleştirdiği farkındalık etkinliği ile uluslararası toplumu harekete geçirmeye çağırdı.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Topluluğu, Gazze’de yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla anlamlı farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında, topluluk başkanı Psikoloji Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Ecre Naz Dokuzlar, İsrail’in Gazze’deki sivillere yönelik saldırılarını kınayarak uluslararası toplumu sessiz kalmamaya davet etti.

"Suça ortaklık etmemek gerekiyor"

Programa katılan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, üniversitelerin sadece bilimle değil, insan haklarıyla da sorumluluk taşıdığını vurguladı. İsrail’in Filistin ve Gazze’deki sivillere büyük bir soykırım uyguladığını, bunun karşısında tarafsız kalmanın suça ortaklık etmekle eşdeğer olduğunu ifade etti. Ayrıca etkinliği düzenleyen psikoloji bölümü öğrencilerini ve akademisyenlerini anlamlı çalışmaları için tebrik etti.

"Sadece fiziksel değil, ruhsal yıkıma da odaklanmalıyız"

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Karahan, yaşanan trajedinin psikolojik etkilerine dikkat çekerek, İsrail’in Gazze soykırımını lanetledi. Karahan, "Gazze ve Filistin başta olmak üzere İsrail’in uyguladığı bu soykırım toplumun farklı kesimlerinde de travmaların izlerini derinleştiriyor. Bu nedenle sadece fiziksel değil, ruhsal yıkıma da odaklanmalıyız" sözleriyle Gazze soykırımının çok boyutlu ele alınması gerektiğini vurguladı.

"İnanıyoruz ki zalimin zulmü bitecek ve gerekli cezayı çekecekler"

Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Ali Ruhan Çelik de yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail Ortadoğu’nun haydudu rolünde masum sivillere başta Filistin ve Gazze olmak üzere saldırıyor. Bu saldırılar tüm insanlığın vicdanını sarsmaktadır. Tüm dünya İsrail’in karşısında artık. İnanıyoruz ki zalimin zulmü bitecek ve gerekli cezayı çekecekler. Bizler de bunun için üzerimize düşen ne varsa yapacağız" dedi ve bu tür farkındalık çalışmalarının önemini vurguladı. Çelik ayrıca, gençlerin etik duruş geliştirmesinin toplumun geleceği açısından hayati olduğunu ifade etti.