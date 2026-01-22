MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın Kıbrıs'ta bir otelde kumar masasında çekilen görüntüsü büyük tartışma yarattı. Kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından Haluk Alıcık'tan açıklama gelmişti.

"İTİBAR SUİKASTI YAPILIYOR"

Haluk Alıcık açıklamasında şunları ifade etmişti: "Bir program için gittiğimiz oteldi. Arkadaşlar aşağıda olduğunu söyleyince ben de yanlarına indim. O karede normalde başka arkadaşlarımız da var. Ancak sadece beni kesip paylaşmışlar. Bana itibar suikastı yapılıyor. Benim kumarla işim olmaz"

MHP HAREKETE GEÇTİ

Gündem olan görüntüler sonrasında MHP harekete geçti. Alıcık, MHP Aydın İl Başkanı görevinden alındı.