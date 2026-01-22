Osmanbey Lokantacısında düzenlenen basın toplantısında konuşan İnegöl Köfteci Aşçı Tatlıcı Ve Benzerleri Odası Balkan adayı Volkan Kardaş, "Değerli Basın Mensupları ve Çok Kıymetli Oda Üyelerimiz, İnegöl'ümüzün mutfak kültürünü, lezzet mirasını ve ekonomisini omuzlayan değerli köfteci, aşçı ve tatlıcı esnaflarımız; bugün burada odamızın geleceğine yön verecek yeni bir dönemin kapısını aralamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Görev süresi boyunca odamıza büyük emek veren, mesleğimiz için özveriyle çalışan Sayın Başkanım Sabri Dönmez abime yürekten teşekkür ediyorum. Ondan aldığımız ahi Evran kültürü ile siz üyelerimize hizmete devam edeceğiz. Kendisinin liderliğinde odamızda birlik ve dayanışma daha da güçlenmiştir. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım bu sürece yakından tanıklık ettik. Kendisine tüm üyelerimiz adına saygı ve şükranlarımızı sunuyorum. Başkan Vekili olarak edindiğim tecrübeyi odamız için daha ileri taşımak istiyorum. Bu nedenle Oda Başkanlığına aday olduğumu sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Yeni dönemde en önemli hedeflerimizden biri, meslektaşlarımızın yaşadığı kurye sorunlarını kalıcı şekilde çözmek için mücadele edeceğiz. Kayıt dışı işletmeler, haksız rekabet yaratan unsurlar ve seyyar satıcılara karşı kararlı bir duruş sergileyerek esnafımızın hakkını her platformda koruyacağız. Oluşturduğumuz yönetim kurulu listesi tecrübe ve yenilenmeyi bir araya getirmektedir. Odamızın geleceğini birlikte şekillendirmek istiyoruz. Bu amaçla sizleri 01 Şubat 2026 pazar günü yapılacak olan Lokantacılar odası seçiminde bordo Listeyi desteklemeye davet ediyoruz" dedi.

Yönetim listesini açıklayan Kardaş,

"Yönetim kurulu asil;

Önder Tattu

İlker İnkaya

Mehmet Demirel

Yakup Bay

Duygu Kütük

Muhammed Said Engin

Yönetim Kurulu Yedek

Murat Aydın

Selçuk Barış

Fatih Üçkardeş

Ramazan Usda

Faruk Karamık

Fehmi Elibol

Furkan Açkurt

Denetim Kurulu Asil

Fatih Savaş

Bilal Sapmaz

Melih Kocabey

Denetim Kurulu Yedek

Emrah Dikağaç

Mutalip Oskay

Ömer Faruk Karaçocuk.

Kardaş'a destek verdiğini açıklayan İnegöl Köfteci Aşçı Tatlıcı Ve Benzerleri Odası Başkanı Sabri Dönmez, "Basın mensuplarına hoş geldiniz diyorum. Bayrağı Volkan kardeşime devrediyorum. Volkan kardeşim vizyonu olan bir arkadaş. Benden daha iyi bu işi yapacağına eminim. Çıktığı bu yolda kendisine başarılar dilerim. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.