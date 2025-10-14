Posoflular Dernek Başkanı Ayhan Çamlıdağ, şampiyon futbolcuları ve yönetim kurulunu bir araya getirdiği yemekte, kazanılan kupa ile gurur duyduklarını dile getirdi.

Turnuva boyunca sergiledikleri üstün performans ve centilmenlikle dikkat çeken Posoflular takımı, final maçında rakiplerini mağlup ederek şampiyonluk kupasını müzesine götürmüştü. Kazanılan bu anlamlı başarı, dernek çatısı altında büyük bir sevinçle karşılandı.

Başkan Çamlıdağ: "Bu Başarı Tüm Posofluların"

Şampiyonluk yemeğinde bir konuşma yapan Posoflular Dernek Başkanı Ayhan Çamlıdağ, futbolcuları ve emeği geçen herkesi tebrik etti. Çamlıdağ, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İnegöl Dernekler Arası Futbol Turnuvası'nda elde ettiğimiz şampiyonluk, derneğimiz ve tüm Posoflu hemşehrilerimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Sporun birleştirici gücüyle bir kez daha kenetlendik. Bu başarı, sadece futbolcularımızın saha içinde gösterdiği yetenek ve azmin değil, aynı zamanda yönetim kurulumuzun ve tüm Posofluların birlik ve beraberliğinin, dayanışmasının bir eseridir.

Turnuva boyunca bizi yalnız bırakmayan, destekleriyle güç veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Amacımız, sadece sportif başarılar elde etmek değil, aynı zamanda derneğimizin sosyal ve kültürel faaliyetlerini zenginleştirerek İnegöl'de Posof kültürünü en iyi şekilde temsil etmektir. Kazanılan bu kupa, gelecek başarılara atılmış önemli bir adımdır. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Yemek, samimi ve neşeli bir ortamda geçerken, futbolcular ve yönetim kurulu üyeleri şampiyonluk coşkusunu paylaşarak bol bol sohbet etme fırsatı buldu.

