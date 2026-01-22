Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı'nda gerçekleştirilen ilk etkinlikte, çocuklar için tiyatro oyunları sahnelendi. İnteraktif gösterilerin sunulduğu programda, öğrenciler sahne etkinliklerine katıldı. Tiyatro gösterilerinin yanı sıra yüz boyama ve balon dağıtımı gibi aktivitelerin de yer aldığı şenliğin 4 gün boyunca farklı merkezlerde süreceği belirtildi.

Etkinlik takvimine göre programın; 22 Ocak'ta Kongre Sarayı, 27 Ocak'ta Değirmendere Kültür Merkezi ve 31 Ocak'ta Yazlık Kültür Merkezi'nde saat 15.00 ile 17.00 arasında devam edeceği öğrenildi.