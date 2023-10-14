Filistin İsrail çatışmalarında 8. Gününde devam ediyor. Gazze'de hastanelerin morgların dolmasıyla hayatını kaybedenlere ait cansız bedenler, hastane önünde bekletiliyor. Filistinli sağlık çalışanları hastanedeki durumun benzeri görülmemiş bir manzara olduğunu, daha önceki saldırılarda durumun bu noktaya gelmediğini belirtiyor.

Son 24 saatte 324 can kaybı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre son 24 saat içinde İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında 324 Filistinli hayatını kaybetti, bin Filistinli de yaralandı. ölü ve yaralıların yüzde 66’sının çocuk ve kadın olduğu belirtildi.