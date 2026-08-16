İnegöl’ün seçkin ilgililerini bir araya getirmesi hedeflenen gecede, özel koleksiyonlardan seçilmiş eserler yeni sahiplerini bulacak. Katılımcılar, sanat ve tarih değerlerinin yanı sıra farklı koleksiyon ürünlerini yakından görme ve canlı müzayede heyecanını yaşama fırsatı bulacak.

Canlı müzayede heyecanı yaşanacak

Etkinlikte seçkin eserler, özel koleksiyonlar ve değerli parçalar katılımcıların beğenisine sunulacak. Canlı müzayede bölümüyle geceye ayrı bir heyecan katılması beklenirken, organizasyonun İnegöl’de koleksiyon kültürüne ilgi duyan isimleri bir araya getirmesi amaçlanıyor.

“Sanat, tarih ve değer aynı gecede buluşuyor” sloganıyla duyurulan özel gece, 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.30’da NOVAPARK AVM’de gerçekleştirilecek.

Rezervasyonla katılım

Müzayedeye katılmak isteyenlerin rezervasyon yaptırabileceği belirtilirken, rezervasyon için Safiye Şimşek – 0537 492 45 45 numaralı telefondan iletişime geçilebilecek.

İnegöl’de ilk kez düzenleneceği belirtilen kapalı ve özel müzayede, koleksiyon meraklıları ve değerli eserlere ilgi duyanlar için dikkat çekici bir gece olmaya hazırlanıyor.