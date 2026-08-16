Proje, NdesigN’ın yüksek adetli üretim gücünü, özel tasarım kabiliyetini ve uluslararası proje deneyimini bir araya getirerek binlerce yeni yaşam alanını Türk mobilyasıyla buluşturuyor.

İnegöl’den Körfez’e 4 bin dairelik üretim gücü

4 bin daireyi kapsayan proje, yalnızca sipariş hacmiyle değil; üretim planlaması, kalite yönetimi, tedarik zinciri, termin yönetimi ve uluslararası lojistik operasyonlarını kapsayan geniş organizasyon yapısıyla da NdesigN’ın önemli uluslararası projeleri arasında yer alıyor.

Projenin yüzde 70’inin başarıyla tamamlanarak 2 bin 800 dairenin teslim edilmiş olması, şirketin yüksek adetli ve proje bazlı üretim kabiliyetinin yanı sıra standart kalite seviyesini büyük ölçekli projelerde sürdürülebilir şekilde yönetebilme gücünü de ortaya koyuyor.

NdesigN İhracat Müdürü Aliye Betül Güleç koordinasyonunda yürütülen uluslararası operasyonlarla şirket, başta Körfez ülkeleri olmak üzere farklı coğrafyalardaki proje ve ihracat faaliyetlerini büyütmeyi sürdürüyor.

43 yıllık üretim ve ihracat deneyimi

Mobilya sektöründe 43 yıllık üretim ve ihracat tecrübesine sahip olan NdesigN, bugün 5 fabrikası ve 470 çalışanıyla 81 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Türkiye genelinde 58 showroom ile faaliyet gösteren markanın İstanbul’da ise 8 showroom’u bulunuyor.

Uluslararası pazarlardaki faaliyetlerini yalnızca kendi markasıyla sınırlı tutmayan NdesigN, 10 yıldır Amerika’daki tanınmış uluslararası markalar için de üretim gerçekleştiriyor. Şirket aynı zamanda Avrupa, Afrika ve Körfez ülkelerinde yılda 15’in üzerinde otel projesinin mobilya üretim ve uygulamalarını üstleniyor. NdesigN’ın yakın dönemde tamamladığı uluslararası otel projeleri arasında Kuveyt’teki Radisson Blu Park da bulunuyor.

Özel tasarım, uluslararası standartlar ve 5 yıl garanti

Özel tasarım mobilya üretimindeki deneyimini yüksek üretim kapasitesiyle birleştiren NdesigN, ürünlerinde 5 yıl garanti sunuyor. Şirket aynı zamanda uluslararası projelerde önemli kriterlerden biri olan BS 5852 yangına dayanıklılık standardına uygun üretim gerçekleştirerek kalite ve güvenlik standartlarını küresel ölçekte sürdürüyor.

Milano’dan Şanghay’a küresel marka yolculuğu

Uluslararası fuarları küresel büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak gören NdesigN, 14 yıldır İtalya’daki Milano Mobilya Fuarı’na, 10 yıldır ise Çin’deki Şanghay Mobilya Fuarı’na katılım sağlıyor. Marka, küresel pazardaki yeni iş birliklerini geliştirme hedefi doğrultusunda 8-11 Eylül 2026 tarihlerinde Şanghay SNIEC Uluslararası Mobilya Fuarı’nda, Salon E1 – Stand E05’te uluslararası ziyaretçiler ve sektör profesyonelleriyle buluşacak.

Küresel büyüme stratejisinde yeni bir adım

1983 yılında İnegöl’de başlayan yolculuğunu bugün dünyanın 81 ülkesine taşıyan NdesigN, uluslararası pazarlardaki varlığını ihracat, proje bazlı üretim ve global iş birlikleriyle güçlendirmeye devam ediyor. Körfez’de yürütülen 4 bin dairelik proje, markanın Orta Doğu pazarındaki konumunu güçlendirmesinin yanı sıra gelecekte gerçekleştirilecek daha büyük ölçekli konut, otel ve yaşam alanı projeleri açısından da önemli bir uluslararası referans niteliği taşıyor. NdesigN; tasarım kabiliyetini, 43 yıllık üretim tecrübesini ve güçlü operasyonel altyapısını bir araya getirerek “Made in Türkiye” mobilyasının uluslararası pazarlardaki değerini artırma hedefi doğrultusunda büyümesini sürdürüyor.

4.000 Daire • 2.800 Daire Teslim Edildi • 5 Fabrika • 470 Çalışan • 81 Ülkeye İhracat • 58 Showroom

İnegöl’den dünyaya uzanan NdesigN, Türk mobilyasının üretim ve tasarım gücünü Körfez’deki binlerce yeni yaşam alanına taşıyor.