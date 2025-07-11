Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının hem güneydeki Han Yunus kentinde hem orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivilleri bombaladığı belirtildi.

Haberde, Han Yunus kentindeki Ebu Hamid Kavşağı'nda düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin öldüğü, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Zuhur Caddesi'nde bir grup Filistinliyi hedef alan saldırıda ise 3 sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı. Gazze kentinin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'nde toplanan vatandaşlara yönelik saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarcasının da yaralandığı bilgisi verildi. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya beldesindeki bir eve düzenlenen saldırıda ise 3 sivilin öldüğü ifade edildi.

Aynı haberde, İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Gazze genelinde sürdürdüğü saldırılarda 10'u yardım bekleyenlerden olmak üzere toplam 34 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik saldırıları sürüyor. Uluslararası çağrılar ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes kararlarına rağmen saldırılar, aç bırakma, yıkım ve zorla göç ettirme politikalarıyla devam ediyor.

ABD'nin destek verdiği bu süreçte, çoğunluğu kadın ve çocuk olan yaklaşık 195 bin Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı. On binlerce kişi kayboldu, yüz binlercesi evsiz kaldı ve düzinelerce çocuğun ölümüne yol açan kıtlık da sürüyor.