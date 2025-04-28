DENİZLİ (İGFA) - Denizli’de şehir hayatını bırakıp köyüne dönerek hayvancılıkla uğraşmak isteyen vatandaşlar için başlatılan Gebe Düve Desteği programı kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başvuru yapan vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yücel Arazsu ve şube müdürlerinin katıldığı toplantıda, destek başvurularının değerlendirme süreci, sağlanacak katkılar ve izlenecek prosedürler hakkında bilgiler verilirken, merak edilen sorular da cevaplandırıldı.

Kaynak: İGF