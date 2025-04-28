Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kano sporcuları, Kağan Ege Baran anısına düzenlenen Kağan Ege Baran Durgunsu Uluslararası Bahar Kupası’nda kürek çekti. 24 ve 26 Nisan tarihleri arasında Adana’da gerçekleştirilen yarışlarda Sakarya Büyükşehir sporcularından bin metre U23 Erkeklerde Efecan Civan 5’inci, bin metre Genç Erkeklerde Talha Kurtuluş 6’ncı ve bin metrede Minik Erkeklerde Emir Keleş 4’üncü oldu. Yarışta dereceye giren sporcularımıza, madalyalarını Kağan Ege’nin ailesi takdim etti. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden kulübümüzün başarılı Kano sporcusu Kağan Ege Baran anısına düzenlenen Durgunsu Uluslararası Bahar Kupası’nda sporcularımız çeşitli dallarda dereceler elde etmiştir. Bu kıymetli organizasyonda dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, hayatını kaybeden değerli sporcumuz Kağan Ege Baran’a bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA