Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Erdemli İnsan Olma Yolunda Akran Dostluğu Projesi” kapsamında İnegöl’den 5 okul akreditasyon belgesi almaya hak kazandı.
Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün önemli projeleri arasında yer alan çalışma, öğrencilerde empati, sorumluluk bilinci, toplumsal duyarlılık ve sağlıklı akran ilişkilerinin geliştirilmesini hedefliyor.
Proje kapsamında rehber öğretmenler, okul müdürleri ve eğitim müfettişleri; planlama, uygulama ve izleme süreçlerinde aktif rol aldı.
Türk milletinin değerleri ve eğitim anlayışı temelinde şekillenen proje, öğrencilerin akademik başarının yanı sıra ahlaki ve insani değerlerle yetişmesine katkı sunuyor.
Bu kapsamda İnegöl’den Yüksel Bodur Anaokulu, İnegöl İlkokulu, Abdulhamid Han Ortaokulu, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulu ve Kurşunlu Cumhuriyet Ortaokulu akreditasyon belgesi almaya hak kazandı.
Ayrıca proje kapsamında düzenlenen Liseler Arası Kısa Film Yarışması’nda İnegöl Borsa İstanbul Osmangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Bursa ikincisi oldu.
Okul, ödülünü Merinos AKKM Orhangazi Salonu’nda düzenlenen törende Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ve Eğitim Müfettişleri Başkanı Yavuz Bayar’ın katılımıyla teslim aldı.