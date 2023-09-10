Hazımsızlık, Tıp literatüründe ki tanımıyla dispepsi anne adaylarının hamilelik sürecinde en çok şikayet ettiği durumların başında geliyor. Hazımsızlık şikayetlerinde ilk sırayı reflü olarak bildiğimiz midede yanma ve ekşime hissi tutuyor. Halk arasında zannedilenin aksine anne adaylarının hamilelik sürecinde yaşadıkları hazımsızlık durumunun bebeklerine herhangi bir zararı yoktur.

Gebelikte Hazımsızlık Belirtileri:

Gebelikte mide ekşimesi ve yanması çoğu anne adayında görülen bir durumdur. Midede yaşanan hazımsızlık şikayetleri genellikle yemek yeme ve su içme sonrasında oluşur.

- Midede yanma ve ekşime

- Ağızdan asitli su gelmesi

- Karında şişkinlik ve Geğirti

- Aşırı iştahsızlık

- Kusma

-Kabızlık

Gebelikte Hazımsızlığın Nedenleri:

Mide asidinin sindirim sistemimizin hassas koruyucu kaplaması(mukoza)

Hamilelik anne adayının vücudunda büyük değişimlere yol açar. Sindirim sisteminde açtığı bu değişimlerin ana nedeni progesteron hormonudur bunun yanı sıra östrojen hormonunun da etkisi bulunmaktadır. Bu hormonların gebelik sürecinde kasları gevşetmesi ve sindirim sisteminin bundan etkilenmesiyle anne adaylarının hazımsızlık şikayetleri başlar. Bu nedenleri listeleyecek olursak:

-Vücudunuzun geçirdiği hormonal değişiklikler.

-Büyüyen rahmin karnınızı sıkıştırması.

-Mide asidinin mukozayı parçalayıp tahrişe neden olması.

Gebelikten önce yaşadığınız mide sorunu varsa bu hazımsızlığı ileri safhalara taşıyabilir.

Hazımsızlıkla Başa Çıkmak İçin 5 Yöntem:

1.Öğünlerinizi Parçalara Ayırın: ‘‘İki kişilik yemek yemen gerek’’ adlı şehir efsanesini bir kenara bırakınJ.

İngiliz bilim adamı Dr Aine O'Connor aşırı beslenmeden sonra ortaya çıkabilecek yanma hissini öğünlerin parçalara bölünerek önüne geçilebileceğini söylüyor. Örneğin sabah, öğle, akşam olarak belirlediğiniz 3 öğünden öğle ve akşam öğünlerinizi ikiye bölerek toplam 5 öğün elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra mide yanması ve ekşimesinin önüne geçebilmek için ağır yiyecekler yerine aperatifler veya ağır olmayan yiyecekler yemeyi deneyin.

2.Baharatlı, Yağlı ve Kızarmış Gıdalardan Kaçının: ‘‘Nefsine hakim ol’’

Baharatlı, yağlı veya kızarmış yiyecekler yediğinizde hazımsızlığınızı daha da kötüleştirebilir. Örneğin bir salatanın içerisinde yer alan çiğ soğan, yemekten sonra ağrının sürünmesine neden olabilir.

3.Süt için:

Bazı anne adayları için bir bardak süt rahatlatıcı etki yapabilirken bazıları için ise herhangi bir etki yapmamaktadır. Bunun yanı sıra yoğurt ve dondurma serinletici etki gösterebilir ancak bunlar her anne adayı için geçerli olmayabilir.

4.Yemek Günlüğü Tutun:

Hazımsızlığı tetikleyen yiyecekler kişiden kişiye değişen geniş bir yelpaze oluşturmaktadır. Bu yüzden mide ekşimesini ve yanmasını tetikleyen gıdaları not edip onlardan kaçınabilirsiniz. Bir anne adayında kafeinli içecekler iken başka bir anne adayında domates sosu olabilir.

Bunları göz önünde bulundururken bebeğinizin yaşamsal besinlerini sağlayabilecek bütün yiyecek gruplarını kesmediğinize dikkat edin.

5.Gece Geç Saatlerde Yemek Yemeyin:

Geç saatlerde yemek yemek hazımsızlığı tetikler. Gece geç saatler midenizin dinlenmesi gereken saatlerdir. Bunun yanı sıra yatarken yüksek bir yastıkla uyumaya özen gösterin.

Gebelikte Karın Şişliği:

Hamileliğin ilk haftalarından itibaren başlayan karın şişliğinin nedeni gaz olabilirken bazı durumlardan hormonsal bozukluğu işaret etmektedir. Gebelikte karındaki şişliği önlemek için bazı tavsiyeler:

-Egzersiz

-Bol su için

-Şişkinlik ve gaz yapacak gıdalardan kaçının.