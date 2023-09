Kedilerden bulaşan enfeksiyona toxoplasma denilmektedir. Toxoplasma kedi tüy ve dışkılarından ya da etten, iyi yıkanmamış sebzelerden kapılan bir enfeksiyondur. Ancak toxoplasma enfeksiyonu her kedide yoktur. Eğer ki evde kedi besliyorsanız, kedinizin aşılarını düzenli olarak yaptırıyorsanız ve kedinizi çiğ et ile beslemiyorsanız kedinizde toxoplasma enfeksiyonu olma ihtimali yok denecek kadar azdır. Bu şartlar altında gebelik döneminizde evcil kedinizi arkadaşınıza vs. göndermenize gerek yoktur.

Ancak kedi beslemeseniz dahi gebelik döneminizde dışarıda olan bir kediyle her hangi bir temas içine girmeniz dahi sizin toxoplasma enfeksiyonuna yakalanmanıza sebep olabilir. Çünkü dışarıdaki kediler çiğ etle beslenirler ve aşı olmazlar. Bunun için de toxoplasma enfeksiyonunu taşırlar. Kedilerden toxoplasma enfeksiyonu kapılması durumunda ise düşük riskiyle karşılaşabilirsiniz.

Hamilelikte Köpek Beslemek

Köpeklerden geçen iki hastalık vardır. Bu hastalıklardan bir tanesi kuduzdur. Diğeri ise hidatik kisttir. Hamilelik döneminde evde köpek beslemek tam anlamıyla risklidir denilemez. Ancak köpek tüyleri özellikle alerji yaratmaktadır. Bunun için de hamilelik döneminde özellikle köpek tüylerinden uzak kalmalısınız. Köpek tüylerinin alerjik etkisi kaşıntıya ve özellikle kızarıklığa sebep olmaktadır.

Hamilelikte köpek beslerken köpeğin sizi ısırması kuduzluğa sebep olabilir. Ancak köpeğinizin aşıları tam değilse böyle bur durum söz konusudur. Köpek aşıları yapıldıktan sonra da köpek ısırsa dahi mutlaka ısırılan bölge sabunlu su ile yıkanmalı, daha sonra da doktora başvurulmalıdır.

Köpeklerden kapılabilecek bir diğer hastalık ise hidatik kisttir. Hidatik kist hastalığının gebeliğe özel bir etkisi söz konusu değildir. Ancak beyinde, akciğerde, karaciğerde kiste sebep olabilir. Hamilelik döneminde evde köpek besleyebilirsiniz. Ancak köpekle çok fazla temas kurmamaya dikkat etmelisiniz. Ayrıca köpeğinizin aşılarını da düzenli yaptırmaya özen göstermelisiniz.

Hamilelikte Kuş Beslemek

Psittakoziis kuşlardan insanlara bulaşan en başlı hastalıktır. Bunun içinde hamilelik döneminde kuş beslenildiğinde yakalanılabilecek olan virüs psittaakozistir. Bu virüs hemen hemen bütün kuslarda bulunmaktadır. Ancak virüsün en çok taşıyıcısı olarak bilinen kuş türü papağanlardır.

Özellikle ölü kuşlarla temasa geçildikten sonra zatüre olmak bu virüsle ilgilidir. Ancak hamilelik döneminde kuş beslemenin ciddi sorunları vardır gibi bir kanıyı ortaya atmamız mümkün değildir. Hamilelik döneminde evde kuş besleyebilirsiniz. Ancak tıpkı kedi ve köpek gibi kuşla da yakın temasa geçmemenizde fayda vardır.

Hamilelikte Kemirgen Beslemek

LCMV virüsü hamster gibi kemirgenlerde görülen virüstür. Bu virüs yetişkinlerde grip benzeri etkilerle ortaya çıkmaktadır. Bunun için de yetişkinlerde ciddi etkileri olduğu söylenemez. Bu virüs karşısında yetişkinde yalnızca gribe benzer belirtiler görülmektedir. Ancak gebelerin bu virüse maruz kalması durumunda gebe yine küçük grip belirtileri şeklinde atlatabilirken, bebek için risk taşımaktadır. Bu virüse anne karnında yakalanmış bir bebekte zeka geriliği gibi çok ciddi belirtiler görülebilir. Bunun için de gebelik döneminde evde kemirgen beslememek en doğru olanıdır.