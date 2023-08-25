Gebze Belediyesi, bünyesinde görev yapan tüm işçilerin maaşlarına %20 zam müjdesini verdi. Ek zam protokolü Gebze Belediye Başkanı Zinnur BÜYÜKGÖZ ve Hizmet-İş ve Özgüven-Sen Sendikası yetkilileri arasında imzalandı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz: “Emek kutsal alın teri kıymetlidir. Hizmet-İş Sendikası ve Özgüven-Sen ile imzaladığımız ek protokol çerçevesinde Gebzemiz için hizmet üreten işçi kardeşlerimizin maaşlarına %20 zam yaptık. Hayırlı ve bereketli olsun.” ifadelerini kullandı.

Gebze Belediyesinde görev yapan tüm işçileri kapsayan maaşa ek zam protokolü Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Hizmet-İş ve Özgüven-Sen Sendikası yetkilileri arasında imzalandı. Gebze Belediyesi'nde görev yapan tüm işçilerin maaşlarına %20’lik ek ücret artışına ilişkin zam müjdesini Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz verdi.

HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy ile bir araya gelen Büyükgöz, Gebze Belediyesi bünyesinde görev alan işçilerin sorunlarını ve zam taleplerini dinledi. Büyükgöz görüşmelerin ardından, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücrete yaptığı Temmuz zammına ek olarak Gebze Belediyesinde çalışan tüm işçilere %20 zam oranına karar verdi.

Ek zam müjdesini sosyal medya hesabından duyuran Başkan Büyükgöz; “Emek kutsal alın teri kıymetlidir. Hizmet-İş Sendikası ve Özgüven-Sen ile imzaladığımız ek protokol çerçevesinde Gebzemiz için hizmet üreten işçi kardeşlerimizin maaşlarına %20 zam yaptık. Hayırlı ve bereketli olsun.” ifadelerini kullandı.