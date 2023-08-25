Bursa'nın İnegöl ilçesi sanal oyunda küfürleşen iki şahıs buluşup kavga etti. Kavgada Abdullah H.(23), elindeki bıçakla Ahmet M.(19)'yi çeşitli yerlerinden ağır yaraladı.

Olay Saat 23.00 sıralarında Sinanbey mahallesi Yenişehir caddesinde meydana geldi. Ahmet M.(19), telefondaki uygulamadan sanal oyun oynamaya başladı. Ahmet M.(19), aynı oyunu oynayan Abdullah H.(24) ile oyumdkai mesajlaşmada tartışmaya başladı. Birbirine küfürler yazan şahıslar oyunu bırakıp cadde üzerinde buluştular. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Abdullah H.(24) elindeki bıçakla Ahmet M.(19)'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

1 MİLİMLE HAYATTA KALDI

Göğsünden ve boynundan yaralanan gencin, tetkiklerinden bıçağın boynunda bir milim daha derin kesi olması halinde durumunun kritik olabileceği ifade edildi. Yaralı, tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

YAKALANDI

Olayın şüphelisi Abdullah H.(24), polis ekiplerince Orhaniye mahallesindeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

SANAL OYUNDA KÜFÜRLEŞMİŞLER

Gözaltına alınan Abdullah H.(24)'nin ifadesinde, "Telefondan oynanan sanal oyunda(papçi) oynarken, bana küfür etti. Küfürleşme sonucunda oyunu bitirip buluştuk ve kavga ettik. Zor durumda kalınca bıçakla yaraladım" dediği öğrenildi. Şüpheli sorgulamanın ardından Adliyeye sevk edildi.

Fahrettin Eniş

