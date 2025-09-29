Ailenin babası, yanlarında getirdikleri yiyecekleri ayılarla paylaşırken, evin küçük oğlu bu anları cep telefonuyla canlı yayınladı. Yayın sırasında heyecanını gizleyemeyen çocuk, "Arkadaşlar şu an gerçek ayılarla karşı karşıyayız! Babam onlara yemek veriyor!" diyerek yaşadıklarını anbean takipçilerine aktardı.

Olay sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Doğaseverler, ayıların insan yerleşimlerine yaklaşmasının hem heyecan verici hem de dikkat gerektiren bir durum olduğuna dikkat çekti. Uzmanlar ise bu tür karşılaşmalarda sakin kalınması ve vahşi hayvanlara zarar verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Uludağ Milli Park yetkilileri, ayıların kış öncesi yiyecek arayışında olduklarını ve bu tür karşılaşmaların sonbaharda daha sık yaşandığını belirtti.

Kaynak: İHA