Gece yatak ıslatma veya enürezis, çocuğun bilerek yaptığı bir problem değildir. Yani çocuğun elinde olan bir sorun değildir. Tedavide kesinlikle cezalandırmadan kaçınılması gerekir. Bu; tam tersi, çocuğun psikolojisi üzerinde olumsuz bir etki yaratacağı için, gece yatak ıslatma probleminin azalmasına değil artmasına neden olur.

Gece yatak ıslatan çocuklarda yapılması gereken; çocuğun kuru kaldığı geceler için motive edilmesi, gerekirse küçük ödüllerle ödüllendirilmesi ve günlük su-sıvı alımının dağılımının ayarlanması, gündüz tuvalet eğitiminin sağlanması, içecek ve yiyeceklere olan alışkanlıklarının düzenlenmesi gibi konularda sağladığı uyum nedeniyle bu motivasyonunun desteklenmesidir. Kısaca çocuk pozitif anlamda motive edilmeli ve kesinlikle cezalandırılmamalıdır.