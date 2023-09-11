Meydana gelen trajik kaza sonucunda cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına dalan ve 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kamyon sürücüsü Cengiz Aksu, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Kaza sonucunda yaşamını yitiren 4 kişi, aileleri tarafından Kavaklı Mezarlığı'nda son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, Darıovası Mahallesi'ndeki Kavaklı Mezarlığı'nda dün saat 10.50 sıralarında gerçekleşti. Cengiz Aksu'nun yönetimindeki 27 AKZ 728 plakalı kamyon, kontrol kaybı yaşayarak 3 araca çarptıktan sonra Davut Avan'ın cenaze namazını kılmaya hazırlanan insanların arasına daldı. Bu korkunç kazada Mustafa Güzeloğlu, Osman Önsel, Halil Önsel, Mehmet Peksoy, Tahir Temiz ve Erdoğan Güzeloğlu hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı. Kazayı hafif yaralarla atlatan kamyon sürücüsü Cengiz Aksu ise gözaltına alındı ve Andırın İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaralılardan 17'si ise tedavi edilerek hastaneden taburcu edildi.

Cengiz Aksu, adliyeye getirilirken polis ve jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Zırhlı bir araçla adliyeye getirilen Aksu'nun mahkeme süreci başladı.

Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Osman Önsel, Halil Önsel, Tahir Temiz ve Erdoğan Güzeloğlu'nun cenazeleri, Kavaklı Mezarlığı'nda düzenlenen bir törenle son yolculuklarına uğurlandı. Törene, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ve birçok vatandaş katıldı. Cenaze namazlarının ardından gözyaşları içinde Osman Önsel, Halil Önsel, Tahir Temiz ve Erdoğan Güzeloğlu toprağa verildi. Mustafa Güzeloğlu ile Mehmet Peksoy ise dün defnedilmişti.