Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşanan şok edici olayın ayrıntıları, Kamil Öğüt adlı şüphelinin gelini Hatice Öğüt'ü öldürme ve cesedini yakma eylemini içeren iddianameyle gün yüzüne çıktı. İddianame, Kamil Öğüt'ün dehşet verici suçu nasıl işlediğini ve suçlamaları ne şekilde kabul ettiğini detaylandırıyor.

Olay, 25 Nisan tarihinde saat 08.00 sularında gerçekleşti. Kamil Öğüt, evinin yakınındaki oğlunun evine gitmek üzere ailevi sorunlar nedeniyle husumetli olduğu gelini Hatice Öğüt'ün yanına gitti. İddialara göre, bu buluşma sonucunda Kamil Öğüt, gelini Hatice Öğüt'ü av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü ve daha sonra gelininin cesedini samanla kaplayıp benzinle ateşe verdi. Yangın, çevredekilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kamil Öğüt, olay yerinden hızla kaçarken jandarma tarafından yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ormanlık bir alanda, suçta kullandığı av tüfeğiyle yakalandı. Ardından Fethiye adliyesine sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianameye göre, oğlu O. Öğüt, olayın aile içi husumet nedeniyle gerçekleştiğini ifade ederek, olay günü işe gitmeden önce eşinin kendisini arayıp eve gelmesini söylediğini ve eve geldiğinde eşinin babası tarafından öldürüldüğünü öğrendiğini aktardı. Ayrıca, baba ve oğul arasındaki ilişkilerin yıllardır karmaşık ve gergin olduğu belirtildi.

CİNAYETİ PLANLAMIŞ

Kamil Öğüt, iddianamedeki ifadesinde suçunu kabul ederek "Oğlumla aramızda yıllardan beri gidip gelmeme nedeniyle husumet vardır. Bunun nedeninin gelinimden kaynaklandığını düşünüyorum. Gelinime bundan dolayı öfkelendim. Oğlum Ramazan Bayramı'nda da gelmedi. Bayramdan bir iki gün önce gelinimi öldürmek istediğimi eşime söyledim. Eşim sakın böyle bir şey yapma, bana kim bakar diyerek yalvardı, karşı çıktı. Bayramdan 1 ay önce plastik kelepçe, kemik ilacı zehri, dolu fişekleri, bıçak ve ipin olduğu bir çanta hazırladım. Hazırlık yaptım. Çantayı evin girişinde asılı vaziyette tuttum. Oğlum her gün sabah saat 06.00'da öğrenci servisi çalıştırdığı için işe gidiyordu.

CAN ÇEKİŞTİĞİNİ GÖRÜNCE YAKTIM

Olay günü, oğlum işe gittikten sonra eşim evde uyurken 06.30 sıralarında çantayı alarak evden çıktım. Oğlumun evine komşusunun bahçesinden giriş yaptım. Gelinim Hatice Öğüt'ün ahırda hayvanlarla ilgilendiğini bildiğim için ahıra girdim. Onu ineklerle uğraştığını gördüm. Hatice'nin arkası dönüktü. Tüfeği doldurup yanına yaklaştım. Yaklaşık 4-5 metre mesafeden sırtına doğru 1 kez ateş ettim. Hatice Öğüt yere düştü. Yerden sarı torba içerisinde benzin şişesini çıkartıp, yanına yanaştım. Can çekiştiğini gördüm. Benzin şişesini üzerine döktüm. Onu yakmak istediğimde hareket etmediğini gördüm ve aniden yaktım. Olay yerinden uzaklaştım. Bu sırada U.K. isimli şahıs beni gördü. Neden ateş ettin diye sordu. "Bir kuş geldi ona ateş ettim" dedim. Gelinimi öldürdüğüm için pişmanım" dedi.

ÖLÜMDEN SONRA YAKILMIŞ

Otopsi raporu, Hatice Öğüt'ün vücudunda kafa ve sırt bölgelerinde 1'er adet olmak üzere toplam 2 adet av tüfeği saçma tanesi yarası olduğunu ve bu yaraların ölümüne neden olduğunu gösterdi. Ayrıca, cesedinin yangın sonrası yakıldığı ve ölüm sonrası yakılmış olduğu tespit edildi.

Kamil Öğüt, iddianamede yer alan suçlamalar doğrultusunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.