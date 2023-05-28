Bursa’da düğün öncesi gelinliği ve damatlığıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanmaya giden yeni çiftler renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye’nin 4.büyük şehri Bursa’da 2 milyon 368 bin kişi sandık başına gitti. 14 Mayıs’taki ilk turda şehirde seçime katılım yüzde 90 olarak gerçekleşmişti.

Bu sabah 08.00’den itibaren de 1141 okulda vatandaşlar oy kullanmaya başladı. En renkli görüntüler de bugün düğünü olan yeni çiftlerin gelinlik ve damatlık ile oy kullanması sırasında yaşandı.

Mudanya ilçesi 12 Eylül İlkokulu’nda oy kullanan gelin Elif Naz Malkoç düğün kıyafetiyle ilgi odağı oldu. Damat Barış Karadağ ile birlikte 1198 nolu sandığa oy kullanmaya giden Elif Naz Malkoç, Türkiye’nin geleceği için hayırlı olmasını dileyerek, “Burası aynı zamanda benim eğitim gördüğüm ilkokuldu. Bugün vatandaşlık görevini yerine getiriyorum. Nikah öncesinde gelinlikle oy kullanmaya geldim. Çok heyecanlı ve mutluyuz” dedi.

Öte yandan Yenişehir ilçesi Çiçeközü köyünde de gelen Sedef Türkyılmaz, müstakbel eşi Ahmet Buran ile birlikte gelinlikle sandık başına gitti.

Bursa’da gün boyu 10 bin 750 güvenlik görevlisi de seçim güvenliğini sağlamak için görev yaptı.