BURSA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bursa'da bugün şehir genelinde karla karışık yağmurlu bir hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 2 derece seviyelerinde seyrederken en yüksek sıcaklık 6 derece olacak.

Perşembe günü sabah saatlerinde termometreler -2 derece olarak ölçülürken gün içerisinde Bursalıları çk bulutlu bir hava bekleyecek. En yüksek sıcaklık 7 derece seviyelerinde seyredecek.

Haftanın son iş gününde ise en düşük sıcaklık -3 derece seviyelerinde seyrederken şehrin genelinde karla karışık yağmur etkili olacak.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 1 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde kar yağışlı bir hava etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 3 derece olacak.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ