Sinemalarda özel yetiştirilen ürünler Gemlik Belediyesi tarafından doğal sebzeler olarak ilçenin dört bir yanında satışa çıkarıldı.

Kendi elleriyle sebzeleri toplayan Gemlik belediye başkanı Şükrü Deviren halkın taze sebzeleri uygun fiyatlarla ulaşabilmesi için başlatılan bu uygulamanın önemine dikkat çekti.

Aynı zamanda Gemlik belediye başkanı seradan ilk satışını kendisi yaptı.

Gemlik Belediyesi'ne ait GEMTAR A.Ş. tarafından yapılıyor. Bu sayede, hem yerel üretim destekleniyor hem de vatandaşların taze ve doğal ürünlere erişimi kolaylaştırılıyor. Belediye, bu uygulama ile hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumayı hedefliyor. Gemlik halkının yoğun ilgi gösterdiği bu uygulama, sağlıklı beslenmeye önem veren herkes için cazip bir alternatif oluşturuyor.