İstanbul'da etkili olan aralıksız yağışların ardından Haliç'te gözlenen renk değişiminin yaklaşık 10-15 gün içinde yeniden normale dönmesi bekleniyor. 48 saat süren yoğun yağış sonrası dereler ve kanalizasyon hatlarından taşınan suların Haliç'e karışmasıyla suyun rengi kahverengiye dönerken, Boğaz'ın turkuaz tonları ile Haliç'in kahverengi suları arasındaki belirgin fark dron görüntülerine yansıdı. Uzmanlar ise taşınan kirliliğin balık ölümlerine yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Havadan görüntülenen Haliç'te, yağış sonrası oluşan yoğun bulanıklık ve kahverengi renk dikkat çekti. Derelerin büyük bölümünün yapılaşma nedeniyle kapanmasıyla birlikte yağmur sularının caddeler üzerinden taşınarak Haliç'e ulaştığı, bu süreçte çamur ve atıkların da suya karıştığı gözlemlendi.

Yağmur suyu altyapısı yetersiz

Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, yağmur suyu toplama sistemlerinin yetersizliğine dikkat çekerek, 'Bütün belediyelerin başta yağmur sularını toplama kanallarını yeniden aktif hale getirmesi gerekiyor. Haliç çevresindeki kollektörlerde bu suların toplanıp kullanılabilmesi gerekirken bugüne kadar yüzde beşi bile gerçekleştirilemedi. Derelerin büyük kısmı yapılaşma nedeniyle kapatıldı. Bu nedenle yağmur suları artık caddelerden akarak Haliç'e ulaşıyor' dedi.

Kirlilik balık ölümlerine yol açabilir

Çetintaş, kirliliğin canlı yaşamını doğrudan tehdit ettiğini ifade ederek, 'Caddelerden gelen çamur ve partiküller Haliç'e taşınıyor. Bu durum fauna ve florayı bozuyor. Suda yaşayan canlıların solungaçlarına partikül kaçması ölümcül sonuçlara yol açar. Bunun benzerini daha önce balık çiftliklerinde gördük. Aynı risk Haliç için de geçerli. Bu şekilde devam ederse hem balık ölümleri yaşanır hem de bölgede ağır koku oluşur' diye konuştu.

Haliç 10-15 günde temizlenebilir

Haliç'in hassas bir yapıya sahip olduğunu belirten Çetintaş, çözüm önerisine de değinerek, 'Haliç'in temiz kalabilmesi için Karadeniz'den temiz su basılması gerekiyor. Bu işlem devam ederse yaklaşık 10-15 gün içerisinde suyun yeniden eski haline dönmesi mümkün. Temiz su, kirli suyu iterek çökmesini sağlar' ifadelerini kullandı.

Yetkililerin yağmur suyu ve kanalizasyon altyapısını ayrıştıracak çalışmalar yapması gerektiğini vurgulayan Çetintaş, mevcut durumun İstanbul için ciddi bir çevre riski oluşturduğunu sözlerine ekledi.