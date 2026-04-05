İstanbul'da dün geceden bu yana etkili olan yoğun sis, Anadolu Yakası'nda da sabahın erken saatlerinden itibaren ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle ana caddelerde görüş mesafesinin önemli ölçüde düşmesi, sürücülere zor anlar yaşattı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis, Anadolu Yakası'nı adeta beyaz bir örtüyle kapladı. Özellikle sahil kesimlerinde yoğunlaşan puslu hava, görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Boğaz hattında ve köprü girişlerinde etkili olan sis tabakası nedeniyle sürücüler araçlarının farlarını yakarak kontrollü bir şekilde ilerleyebildi. Yetkililer, sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybederek dağılmasının beklendiğini bildirirken; trafikte seyreden sürücüleri takip mesafesine uymaları ve muhtemel aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.