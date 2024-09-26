Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç alım satımında artan dolandırıcılık olaylarına karşı farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, dolandırıcılıkta sıkça kullanılan yöntemleri vatandaşlara anlattı ve ilçedeki reklam panolarına ile üç noter ofisine afişler astı.

Bilgilendirme çalışmalarında, vatandaşlara şu uyarılar yapıldı: Araç alım satımında mutlaka yüz yüze görüşme yapılmalı; ruhsat sahibinden başkasına para gönderilmemeli; internet üzerinden görülen araçlar için kapora verilmemeli; uzlaşılan paranın tamamı alınmadan ve noter işlemleri tamamlanmadan aracın teslim edilmemesi gerektiği vurgulandı. Ekipler, dolandırıcılık riskine karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.