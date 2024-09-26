Orman Genel Müdürlüğü filosunda bulunan hava ve kara araçları İstanbul AirShow’da sergilendi. T70 helikopter, Amfibik Airtractor uçak kara versiyonu Airtractor uçak, Beechcraft (Otağ) Yangın Yönetim Uçağı Bell 429 helikopter, kara yangın yönetim aracı ile hava ve kara gücüne ait örnekler ziyaretçilerle buluştu. Orman Genel Müdürlüğü yangın söndürme uçağı şef pilotu Burhan Güler, “Orman Genel Müdürlüğü personeli çok büyük bir özveri ile çalışıyor. Yangınlara karşı halkımızın çok daha fazla duyarlı olması lazım. Yangınlar mutlaka olacaktır. Bizler de onları söndürmek önlemek için buradayız. Halkımızın daha çok duyarlı olarak söndürmeye kalmadan tedbirli olmaları isteğimiz” dedi.

Sivil havacılık sektörünün bölgedeki en önemli ve köklü organizasyonlarından olan İstanbul AirShow Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı 14’üncü kez ziyaretçilere kapılarını açtı. Orman Genel Müdürlüğü filosunda bulunan hava ve kara araçları da fuarda ziyaretçilerle buluştu. Ormanları 14 İHA ile 7 gün 24 saat gözetleyen Orman Genel Müdürlüğü filosunda 27 uçak ve 105 helikopter bulunuyor. Havadan müdahaleyi destekleyen, bin 686 arazöz, 2 bin 655 ilk müdahale aracı ve 831 iş makinesi yer alıyor. 25 bin orman görevlimiz ve 130 bine yaklaşan gönüllüsü ile Yeşil Vatan’ın bekası için sürekli teyakkuzdalar. Fuarda, 1 bir adet T70 helikopter, 1 adet Amfibik Airtractor uçak, 1 bir adet kara versiyonu Airtractor uçak, 1 adet Beechcraft (Otağ) Yangın Yönetim Uçağı, 1 adet Bell 429 helikopter, 1 adet kara yangın yönetim aracı ile hava ve kara gücümüze ait örnekler sergilendi.

"Halkımızdan daha çok duyarlı olarak söndürmeye kalmadan tedbirli olmalarını istiyoruz"

Yangın söndürme helikopteri ve uçağı hakkında bilgi veren Orman Genel Müdürlüğü yangın söndürme uçağı şef pilotu Burhan Güler, “Türkiye’de meydana gelen orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sorumluluğu Orman Genel Müdürlüğü’müzde. 2024 yılı itibariyle 27 uçak 105 helikopter 14 İHA ile havadan yangına tespit ve müdahale faaliyetini gerçekleştirdik. Bu kapsamda 426 ton su yangın bölgelerine boşaltıldı. Envanterimizde şuan görmüş olduğunuz T70 skorsky helikopterimiz devamına da yangın uçaklarımız mevcut. Uçak ve helikopterlerin yangına müdahale süresi 10 dakika içerisinde kalacak şekilde kriterimiz mevcut. Skorsky helikopterimiz 2,5 ton suyu her hangi bir su kaynağından alarak aktarır. Yangın söndürme uçağımız yangına aynı hızla reaksiyon göstermekte. Ülkemizde bulunan yaklaşık 198 tane göl baraj ve nehir olmak üzere su kaynağından artı denizden yaklaşık 15 saniye içerişinde su alarak 3 bin 104 litre suyu yangın söndürme faaliyetini icra etmektedir. Operasyon süremiz 3 saat üzerine kurulu. 10 dakikalık mesafedeyse 90 ton suyu yangın bölgesine atabiliyoruz uçakla. Yangın söndürme uçaklarımız tek pilotlu uçaklarımız. En az iki tane olacak şekilde görev yapmaktalar. Ülkemizde biliyorsunuz çok büyük yangınlar meydana geliyor. Orman Genel Müdürlüğü personeli çok büyük bir özveri ile çalışıyor. Yangınlara karşı halkımızın çok daha fazla duyarlı olması lazım. Yangınlar mutlaka olacaktır, bizler de onları söndürmek önlemek için buradayız. Halkımızdan daha çok duyarlı olarak söndürmeye kalmadan tedbirli olmaları istiyoruz. Skorsky helikopterimiz yangın söndürmenin yanına aynı zamanda personel de taşıyor. Yangın bölgesi içerisinde kalan ekiplerimizi kurtarmak maksadıyla ara bölgeden personel alma maksadıyla kullanıyoruz. 12 tane personeli bir yerden bir yere alıp ulaştırabilir. Orman Genel Müdürlüğü’müzde aynı zamanda keşif uçak ve helikopterlerimizde var” dedi.