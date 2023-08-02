Gemlik Belediyesi ekipleri ilçede daha önce köy ve belde statüsünde bulunan mahallelerde arazi yollarında düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan ilçe merkezinde taş parke ve asfalt çalışması gerçekleştirirken, diğer yandan da köylerde bulunan arazi yolları çalışmalarını sürdürüyor. Gemlik’te bulunan on köyün arazi yollarında çalışma yapan ekipler, köy arazi yollarını çiftçilerin tarlasına rahatlıkla ulaşabileceği hale getirdi.

Başkan Sertaslan “Zeytinci araziye daha kolay ulaşacak”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ekiplere hummalı çalışmalarından dolayı teşekkür ederken, “Köylerdeki yollarımız belediye ekiplerimiz tarafından tekrar düzenleniyor ve ulaşıma hazır hale getiriliyor. Zeytin hasat zamanı öncesinde, çiftçi kardeşlerimizin zeytinliklerine daha rahat ulaşması için ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” diye konuştu.

“Çiftçimize desteğimiz aralıksız sürecek”

Gemlik Belediyesi’nin çiftçi belediye anlayışıyla geçimini topraktan sağlayan üreticinin yanında olduğunu ifade eden Başkan Sertaslan, "Gemlik Zeytinini Gemlik Belediyesi adıyla internet üzerinden satışa başladık. Bu satışlardan elde ettiğimiz geliri yine çiftçimizi kalkındırmaya yönelik projelerimizde kullanacağız. Umurbey’de kurduğumuz laboratuvarımızda çiftçimizi bilimsel tarıma yönlendiriyor, uygun tarım uygulamalarıyla rekoltesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ekiplerimiz de diğer yandan belirlenen program dahilinde Gemlik’in tüm arazi yollarını uygun hale getirecek" dedi.