Gemlik Belediyesi’nde yaşanan yapı kullanma belgesi usulsüzlüğü iddiasında karar çıktı. Belediye Başkanı Şükrü Deviren’in görevi bir günlüğüne Başkanvekili Fatih Aydın’a devrettiği dönemde, teknik personel imzası olmaksızın yalnızca başkanvekili imzasıyla düzenlenen iki yapı kullanma belgesi, McDonald’s’a ait bir ruhsat ve Evke Yapı’nın Kurşunlu Mahallesi’ndeki 28 ayrı parseli kapsayan belgeler adli mercilere taşındı.

MHP Gemlik İlçe Başkanlığı’nın başvurusu üzerine devreye giren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belgelerin usule aykırı olduğunu belirterek, Gemlik Belediyesi’ne resmi uyarı gönderdi. Bakanlık, teknik personel imzası olmadan düzenlenen yapı kullanma belgelerinin geçersiz sayılması gerektiğini bildirdi.

Bakanlık kararının ardından Gemlik Belediyesi’ne ulaşan resmi yazı doğrultusunda, söz konusu yapı kullanma belgeleri iptal edildi. Bu gelişme, McDonald’s’ın bulunduğu binada geçerli bir yapı kullanma belgesi kalmadığı anlamına geliyor. Mevzuata göre, yapı kullanma belgesi olmayan bir binada işletme ruhsatı verilemez.

3194 Sayılı İmar Kanunu Madde 30: "Yapı kullanma izni alınmadan hiçbir yapı kullanıma açılamaz. Yapı kullanma izni alınmadan kullanılan yapılar hakkında ilgili idare tarafından mühürleme işlemi yapılır."

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Madde 5: "İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilebilmesi için işyerinin bulunduğu binanın yapı kullanma iznine sahip olması zorunludur."

Bu hükümler doğrultusunda, McDonald’s’a ait işletmenin ruhsatının iptal edilip edilmeyeceği veya mühürlenip mühürlenmeyeceği merak ediliyor.