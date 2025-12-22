Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden olan ve Cumhuriyet’in 100’üncü yılı anısına ‘MSC Türkiye’ adıyla denize indirilen gemi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Aşdod Limanı’ndan Kocaeli Limanı’na giden, dev konteyner gemisi ‘MSC Türkiye’, Çanakkale Boğazı’ndan saat 11.15’te geçiş yaptı. Devasa boyutları ve 24 bin 346 konteyner taşıma kapasitesi ile dikkat çeken gemi, boğazdan geçişi sırasında vatandaşların ilgisini çekti.

Liberya bayraklı 399,9 metre uzunluğa sahip dev konteyner gemisi ‘MSC Türkiye’ye Çanakkale Boğazı’ndan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ’KURTARMA 15’ ve ’KURTARMA 16’ römorkörleri eşlik etti. Boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu’nu dönen gemi, Kocaeli Limanı’na doğru yol aldı. Çanakkale Boğazı geminin geçişişi sırasında diğer gemiler bilgilendirilerek kuzey-güney tek yönlü olarak saat 06.30 ile saat 14.45 arası trafiğe kapatıldı.