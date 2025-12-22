Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli M.G. hakkında, 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"un 17. maddesinde düzenlenen "taşkınlık yapma" suçu delaletiyle "silahla kasten yaralama" suçundan iddianame düzenlendi. Şüpheli hakkında 9 aydan 2 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.

Öte yandan, şüpheli M.G.’ye 1 yıl süreyle spor müsabakalarından men cezası verildi.