Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, içerisinde düğün salonu, taziye evi, kadınların ve gençlerin toplantı ve programlarını yapabileceği beş yıldızlı çok amaçlı salonu ilçeye kazandıracaklarının müjdesini verdi. Bütün hizmetlerin ücretsiz olacağını söyleyen Yıldız, "Bağcılarımızın ihtiyaçlarını tam anlamıyla giderecek bir yatırıma imza atıyoruz" dedi.

Görevde olduğu bir yıllık süreçte Mahalle Bahçeleri’nden ücretsiz otoparklara sosyal tesislerden kreşlere kadar toplumun her kesimine yönelik çalışmalara imza atan Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, şimdi de yerel yönetimlere örnek olacak bir projeyi hayata geçiriyor.

2 bin metrekarelik boş alana yapılıyor

Yıldız’ın müjde olarak paylaştığı yeni projenin adı "Çok Amaçlı Salon". Tesisin Mahmutbey Mahallesi’nde 2 bin metrekarelik boş bir alana yapılması planlanıyor. Tesiste her biri 861 metrekarelik ve 514’er kişi kapasiteli iki büyük salon bulunuyor.

Düğün, taziye, toplantı, organizasyon yapılabilecek

Çok amaçlı salon içerisinde mutfak, gelin odaları, yönetici odası, fuaye alanı, mescitler de yer alıyor. Salonlar düğün salonu olarak kullanılmasının yanında taziye evi olarak da değerlendirilebilecek. Bunun yanında kadınlar ile gençler için toplantı, organizasyon ve etkinlik alanı olarak da kullanılabilecek.

Park ve dinlenme alanları mevcut

Tesiste çocuklar da unutulmadı. Aileleriyle birlikte düğüne, toplantıya veya organizasyona gelen çocukların sıkılmamaları için park ve dinlenme alanı planlanıyor. Anne babalar etkinlikteyken minikler de akranlarıyla birlikte oyunlar oynayarak eğlenceli zaman geçirecek.

Büyük bir otoparkı olacak

Kullanışlı olması için bütün detayları düşünülen tesiste 395 araçlık da büyük bir otopark planlandı. Konuklar, şehrin ortasında otopark derdine düşmeden araçlarını güvenli otoparklara park edebilecek. Otoparkın güvenliği ve kontrolü de belediye ekipleri tarafından sağlanacak.

Hizmetlerin tamamı ücretsiz olacak

Bağcılar adına önemli bir çalışma yaptıklarını dile getiren Yıldız, "Bağcılarımızın ihtiyaçlarını tam anlamıyla giderecek bir yatırıma imza atıyoruz. Aile Yılı sebebiyle de yuva kurmak isteyen gençlerimize destek oluyoruz. Düğün yapmakta zorlanan gençlerimizin en büyük gider kalemi olan düğün salonları meselesini de çözmüş olacağız. 5 yıldızlı bir tesisi ilçemize kazandıracağız. Hem halkımızın önemli günlerini gerçekleştirebileceği hem de buluşmaların yaşanacağı bir mekan olacak. Vatandaşlarımızın taziyeleri için de bu salonlar hizmet verecek. Kadınların ve gençlerin programları için de hizmet verecek. Buradaki hizmetlerimizin tamamı ücretsiz olacak. İlçe sakinlerimize şimdiden hayırlı olsun. Kalıcı yatırımlarla ilçemizi kalkındırarak, çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.