İran Bisiklet Turu’nun 5. etabındaki kazada ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan Spor Toto Takımı’nın 21 yaşındaki sporcusu Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2025 Tour of İran yarışında mücadele eden ve geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan Mustafa Ayyorkun’un (21) hayatını kaybettiğini duyurdu. Genç yaşına rağmen Türk bisikletinin yükselen değerlerinden biri olarak gösterilen Ayyorkun’un Türk bisiklet camiasında iz bıraktığına dikkat çekilirken mücadelesi, disiplini, centilmenliği ve karakteriyle hatırlanacağı belirtildi. Konuyla ilgili federasyondan yapılan açıklamada, "İran’ın Tebriz kentinde düzenlenen, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alıp, Federasyonun 2025 yılı faaliyet programında yer almayan 2025 Tour of Iran yarışına Spor Toto Spor Kulübü Bisiklet Takımı olarak katılan kulübün sporcusu Mustafa Ayyorkun, 31 Mayıs Cumartesi günü yarışın 5. etabında kaza geçirmiştir. Kazada yaralanan Spor Toto Spor Kulübü Bisiklet Takımı Sporcusu Mustafa Ayyorkun, Tebriz’de kaldırıldığı hastanede 03 Haziran Salı günü saat 23.00 civarında hayatını kaybetmiştir. Türk bisikletinin genç ve gelecek vadeden sporcularından biri olan Mustafa Ayyorkun’a Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, Spor Toto Bisiklet Takımı’na, tüm bisiklet camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Kazada yaralanan tüm sporcularımıza ve Spor Toto Bisiklet Takımı’na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Müftüoğlu: "Türk bisikleti için büyük bir değerdi"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, yaşanan acı olaya ilişkin şunları söyledi:

"Yarış sırasında meydana gelen kazanın yaşandığı andan itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliğimiz ve Tebriz Konsolosluğumuz ile İranlı makamlarla çok yakın temas halindeydik. Cumartesi gününden bu yana süreci titizlikle takip ettik. Hastaneden boynunda çatlak olduğu ve üç gün kontrol altında tutulacağı yönünde bilgi almıştık. Sporcumuzun sağlık durumu olumlu yönde seyrediyordu. Ancak dün gece gelen ani vefat haberi hepimizi derinden sarstı. Çok üzgünüz. Mustafa Ayyorkun, Türk bisikleti için büyük bir değerdi."

Bakan Bak’tan taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Spor Toto Bisiklet Takımı sporcusu Mustafa Ayyorkun’un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İran’ın Tebriz kentinde düzenlenen 2025 Tour Of Iran yarışında geçirdiği elim kaza sonucu ağır yaralanan Spor Toto Bisiklet Takımı Sporcusu Mustafa Ayyorkun’un tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. Genç yaşta vefat eden milli sporcumuza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Spor Toto Bisiklet Takımı’na ve bisiklet camiasına başsağlığı diliyorum."