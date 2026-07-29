Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında karşılaşacakları Midtjylland maçı öncesi yaptığı açıklamada, 'Turu geçmeyi çok istiyoruz' dedi.

Teknik Direktör Vincenzo Italiano ile futbolculardan Salih Özcan, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda FC Midtjylland ile oynayacakları rövanş karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Vincenzo Italiano, yarın kendileri için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, 'Geçen hafta yaptığımız şeyleri tekrar yapmamız gerekiyor. O maçı iyi bir seviyede çıkarmıştık. İyi bir oyun ortaya koymuştuk. Bunları da tekrar etmemiz gerekiyor. Elimizde küçük bir avantajımız var. Bunu elimize aldık. Bu deplasman maçında da işimiz zor. Evinde iyi oynayan bir takıma karşı oynuyoruz. Birazcık işler karışacak. Şansımızı denemek istiyoruz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Turu geçmeyi çok istiyoruz. Rakibimiz de çok istiyor. Ancak umarım başarılı olan taraf biz oluruz' diye konuştu.

'Bu avantajı elimizde tutmamız için akıllı olmamız gerekiyor'

İlk maçı 70-75 dakika 11'e 10 oynadıklarını ifade eden İtalyan teknik adam, 'O yüzden daha farklı bir maç ortaya çıktı. Yarınki maça 11'e 11 başlayacağız. Bambaşka bir maç olacak o yüzden. Rakip takım ilk maçı 1-0 geride bitirdi. O yüzden daha ofansif olacaklar, daha agresif bir karakter ortaya koyacaklar. Şu anda avantajımız var. Bu avantajı elimizde tutmamız için akıllı olmamız gerekiyor. Savunmada daha dikkatli olmamız gerekiyor. Kale önünde de daha bitirici olmamız gerekiyor. İlk maçta şansımızı çok iyi kullanamadık. Kale önünde soğukkanlı değildik. Ama yarın aynı şekilde gol üretip gol şansına girip gol üretmek istiyoruz. Yarın umarım bu avantajımızı kullanıp turu geçen taraf oluruz' şeklinde konuştu.

'Son kararı yarın sabah vereceğim'

Nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağıyla ilgili bir soru üzerine Italiano, 'Üç kupada oynadım. Avrupa olsun, lig olsun, İtalya kupası olsun. O yüzden hep rotasyon yapmak zorunda kalmıştım. Bu yüzden de hep elimde daha az süre oynayan oyuncuları kullanmak zorunda kalmıştım. Daha taze oyuncuları kullanmak zorunda kalmıştım. Benim bir amacım da oynamayan oyuncuları gruba dahil etmek. Bu hep yaptığım bir şey. Yarın ise geçen maçta sahada olan oyuncuların büyük bir kısmı tekrar sahada olacaklar. Son kararı yarın sabah vereceğim. Umarım yarın bizim için çok pozitif bir gün olur ve iyi bir sonuçla sahadan ayrılırız' diye cevap verdi.

'Kaliteli ve yürekten oynayan bir Beşiktaş hayal ediyorum'

Bu sezon nasıl bir Beşiktaş hayal ettiğiyle ilgili soruya ise Italiano, şöyle cevap verdi:

'Çoğumuz maçı kafamızda oynuyoruz. Ama ben kafamda oynadığımda kaliteli ve yürekten oynayan bir Beşiktaş hayal ediyorum. Yarın zor olacak. Burada en önemli kelimenin denge olduğunu söyleyebilirim. Savunmayı da iyi yapmamız gerekiyor. Ama evinde iyi oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Onlara karşı reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Tekrar ediyorum, yarın bence en önemli kelime denge. Yarın biz çalıştığımız şeyleri göstermek istiyoruz. Şiddetli bir oyun istiyoruz, kimliğini gösteren bir Beşiktaş istiyoruz. Çünkü daha başlardayız. Ev yapıyormuş gibi düşünün. Her gün bir tuğla koyuyoruz. Evi inşa ediyoruz. Bu da biraz zaman alacaktır. Umarım yarın çalıştığımız şeyleri sahada görebiliriz.'

'İnanıyorum ki yavaş yavaş gelişeceğiz'

Beşiktaş'ın ne zaman hazır hale geleceğiyle ilgili ise Vincenzo Italiano, 'Ne zaman hazır olacağımızı bilmiyorum. Bu bir gerçek. Geçen hafta iyi bir maç çıkardık. Kapasitemiz buydu. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Bütün zorluklara karşı iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. İnanıyorum ki yavaş yavaş gelişeceğiz. Özellikle fiziksel olarak gelişeceğiz. Aynı zamanda Leandro Trossard'ı transfer ettik ama daha aramıza katılmadı. O da aramıza katılacak. Daha sonra yeni transferler de katılacak aramıza ve bambaşka bir takım olacağız. Kimliğin oturması ne zaman olur gerçekten kestiremiyorum çünkü daha erken. Aramıza yeni oyuncular katılacak ve bu da zaman alacak bir işlem' açıklamasında bulundu.

Salih Özcan: 'Yenmek için her şeyi yapacağız'

Siyah-beyazlı oyuncu Salih Özcan da, 'İlk maçta FC Midtjylland'ın nasıl kaliteli bir takım olduğunu gördük. Yarın bir savaş olacağını düşünüyorum. Bizim için çok önemli bir maç. Yenmek için her şeyi yapacağız. Bir şeyler yapıp ortayı bulmamız lazım. İlk dakikadan itibaren maçın kontrolünü elimize almamız lazım. Biz hazırız. Biliyoruz FC Midtjylland gelecek. Gol atmaya gelecekler. Dediğim gibi bizim kontrolü elimize almamız lazım. Gol şanslarını bulup atmamız lazım' dedi.