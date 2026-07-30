Spor Muhabiri Fikret Gül'ün haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında yürütülen incelemeler sonrası kararını verdi.

İddiaya göre TFF Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, bahis faaliyetleri nedeniyle bazı kulüplerin küme düşürülmesine karar verildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında bazı Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ekiplerine de puan silme cezaları uygulanacağı öne sürüldü.

TFF'nin söz konusu kararlarıyla ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Soruşturma kapsamında hangi kulüplerin hangi yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı ise federasyonun açıklamasının ardından netlik kazanacak.