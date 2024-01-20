Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir otelin banyosunda iple asılı halde bulunan kadın kaldırdığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, İzmit Kemalpaşa Mahallesi Yavuz Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Eşi ve 1 yaşındaki bebeği ile birlikte otelde konaklayan Zilan Altıntaş’ı (25) iddiaya göre kocası, banyoda iple asılı halde buldu. Durumu otel görevlilerine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Zilan Altıntaş hayatını kaybetti. Otel odasında olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken Zilan’ın kocası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.