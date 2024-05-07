Bursa'nın Gemlik ilçesinde sinir krizi geçiren genç kız, eniştesini sırtından bıçakladı.

Olay, Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde ara sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç bir kız eniştesini olduğu iddia edilen genci sırtının çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Kanlar içinde yerde yatan genç adam, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahale yapıldıktan sonra Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan genç kızın polis ekiplerince arandığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Yaralı gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, detaylı incelemenin devam ettiği kaydedildi.