 Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde (MEM) gerçekleşen konserde sahne alan Sezer, izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi yaşattı.

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Henüz 6 yaşında başladığı müzik serüveninde Alkonova Müzik Yarışması, 4. Ulusal Altın Nota Piyano Yarışması ve Vivaldi Uluslararası Müzik Yarışması gibi prestijli organizasyonlarda ödüller kazanan Doruk Ali Sezer, yeteneğiyle sahnede adeta devleşti.

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Schubert’ten Bach’a, Mozart’tan Hasan Ferit Alnar’a uzanan geniş repertuarıyla dinleyicileri klasik müziğin derinliklerinde bir yolculuğa çıkaran genç piyanist, performansıyla büyük alkış aldı.

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Genç Sahne Konserleri, her ay farklı yetenekleri müzikseverlerle buluşturarak, klasik müziğin genç temsilcilerine sahne deneyimi kazandırmaya devam ediyor.

Kaynak: Bülten