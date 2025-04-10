Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde (MEM) gerçekleşen konserde sahne alan Sezer, izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi yaşattı.

Henüz 6 yaşında başladığı müzik serüveninde Alkonova Müzik Yarışması, 4. Ulusal Altın Nota Piyano Yarışması ve Vivaldi Uluslararası Müzik Yarışması gibi prestijli organizasyonlarda ödüller kazanan Doruk Ali Sezer, yeteneğiyle sahnede adeta devleşti.

Schubert’ten Bach’a, Mozart’tan Hasan Ferit Alnar’a uzanan geniş repertuarıyla dinleyicileri klasik müziğin derinliklerinde bir yolculuğa çıkaran genç piyanist, performansıyla büyük alkış aldı.

Genç Sahne Konserleri, her ay farklı yetenekleri müzikseverlerle buluşturarak, klasik müziğin genç temsilcilerine sahne deneyimi kazandırmaya devam ediyor.