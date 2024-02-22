Türk Telekom’un Genç Yetenek Programı ‘START’ın 2024 başvuruları başladı. Programa katılan genç yetenekler START Genç Yetenek Programı ile hem deneyim kazanacak hem de şirketin çeşitli birimlerinde staj imkanlarıyla kariyerlerinde önemli bir adım atma şansı bulacak. START Stajım Programı başvuruları 12 Mart tarihine kadar devam edecek.

Türk Telekom, erken dönem kariyer fırsatları sunan programlarıyla yeteneklerini daha da ileriye taşımak isteyen gençlerin kariyer yolculuğunu destekliyor. Geleceği tasarlama yolculuğunda gençlerin yanlarında olan şirketin, bu yıl “Yeteneklerinle Geleceğe START Ver” sloganıyla yeni dönemini başlattığı genç yetenek programı ‘Türk Telekom START Stajım’ın başvuru süreci devam ediyor.

Programla ilgili açıklama yapan Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Aslan, “Şirket olarak Türkiye’nin en çok istihdam sağlayan markalarından biriyiz. Bu görev anlayışından yola çıkarak gençlerimize yaptığımız her yatırımı, ülkemizin geleceğine yatırım olarak görüyoruz. ‘START Stajım’ dahilinde gençler güçlü bir deneyim şansı elde ederken ülkemizin en büyük kurumsal okullarından biri olan Türk Telekom Akademi ile yeteneklerini ve kariyerini geliştirme fırsatına sahip oluyor. ‘START Stajım’ ile dört haftalık öğrenme ve gelişim yolculuğu, uzun dönem staj, İnovasyon Proje Yarışması gibi fırsatları içeren dopdolu ayrıcalıklar sunuyoruz. Ayrıca, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının merkezindeki Bilgi Teknolojileri, Network ve Erişim, Veri Analitiği ve Büyük Veri, Ürün ve Segment, Dijital Kanallar, Müşteri Deneyimi, Finans, İnsan Kaynakları olmak üzere toplam 8 alana başvuru yapabilecekler. Program dahilinde kısa dönem stajından mezun olan ve uzun dönem staj programına katılmaya hak kazanan genç yetenekler, uzun dönem stajı sonrasında Türk Telekom’da çalışmaya hak kazanacak. Şirket olarak genç yeteneklerimize iş fırsatı sunmaya ve güçlü bir gelişim programıyla onları geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, program kapsamında; üniversitelerin üçüncü sınıf öğrencileri ‘START Stajım’a başvuruda bulunabiliyor. ‘START Stajım’a kabul edilen gençler, dört hafta boyunca alanında uzman profesyoneller tarafından sunulan kapsamlı eğitim ve staj programı ile Türk Telekom’un teknoloji, iletişim, telekomünikasyon gibi alanlarda fark oluşturan uygulamalarına yenilikçi fikirleriyle değer katma ve işin geleceğine yön verme şansı elde edecek. Başvuru adımlarını ve değerlendirme aşamalarını tamamlayan genç yetenekler, stajlarına uzun dönem devam etme şansına sahip olabilecekler.

“Yeteneklerinle Geleceğe START Ver” sloganıyla gençlerin kariyerine fırsatlar sunan programın değerlendirme sürecinin detayları ve başvuruları turktelekomkariyer.com.tr/start web sitesi üzerinden 12 Mart tarihine kadar yapılabilecek.