Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin emeğiyle 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı boyunca titizlikle hazırlanan eserlerin sergi açılışı yapıldı.

Öğrenci ve öğretmenlerinin emeğiyle ortaya çıkan eserler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ve Belediye Başkan Yardımcısı Derya Uysal Tuncay'ın katılımıyla ziyaretçilere sunuldu.

Okul Müdürü Serdar Bülent Yıldız açılış konuşmasında “Sayın Kaymakamım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Şube Müdürlerim ve Saygı Değer misafirlerimiz. Okulumuz Nene Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu 2023-2024 Eğitim- Öğretim yılın sonu itibariyle öğretmen ve öğrencilerimizin yıl boyunca yaptıkları çalışmalara yer verdiğimiz sergimize hoş geldiniz, onur verdiniz. Çocuk Gelişimi Halkla İlişkiler, Yiyecek İçecek Hizmetleri, El Sanatları ve Moda Tasarım alanlarında eğitim alan öğrencilerimize kazandırılan beceriler doğrultusunda yaptıkları ürünleri sergileyerek sizlerle paylaşmak hem öğrencilerimizi hem de bizleri heyecanlandırıyor ve gurur veriyor. Bu heyecanımıza ve mutluluğumuza katılımınızla ortak olup katkı koyduğunuz için öğrenci ve öğretmenlerim adına sizlere çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.” dedi.