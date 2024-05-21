İlkokuldan liseye kadar öğrencileri girişimci zihin yapısıyla yetiştirmeyi hedef alan Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın Türkiye İş Bankası iş birliği ile hayata geçirdiği GençBizzTech programında finale kalan 5 girişim açıklandı. Deprem ve özel eğitim alan öğrencilere yönelik girişimlerin ön plana çıktığı programın finali 8-9 Haziran tarihinde gerçekleşecek.

Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın (GBEV), fen liselerinde eğitim gören öğrencilerin teknoloji ve bilim odaklı girişimler geliştirmelerine imkan tanımak; üreticiliklerini ve problem çözme yeteneklerini artırmalarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği GençBizzTech Projesi’nde finalistler belli oldu.

Türkiye genelinde eğitim gören 49 fen lisesinden 352 takımın girişimleriyle gerçekleşen programda 5 finalist finalde yarışmaya hak kazandı. Adıyaman’dan Atechna; Antalya’dan Çizgi Tasarım; Balıkesir’den Edutech ve Simuzel ve Tokat’tan Genç Beyin’ler takımlarının seçilen girişim fikirleri 8-9 Haziran tarihinde fikirlerini sunacak.

Finalist projeler şöyle açıklandı:

EduTech- Balıkesir / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi

Proje, özel eğitim öğrencilerinin derslerde daha etkili öğrenmelerini sağlamak için geliştirildi.

Çizgi Tasarım- Antalya / Göynük Fen Lisesi

Raspberry Pi ve Python tabanlı yazılım, YOLO görüntü işleme teknolojisi kullanarak görüntüleri metne ve metinleri sese dönüştürüyor.

Genç Beyinler- Tokat / Yılmaz Kayalar Fen Lisesi

Proje, tatil planlama sürecini dönüştüren yenilikçi bir platform olarak tasarlandı.

Atechna - Adıyaman/ Adıyaman Fen Lisesi

Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların öğrenme süreçlerine destek olmak amacıyla geliştirilen mobil uygulama, yapay zekâ ile güçlendirilmiş özelleştirilmiş eğitim materyalleri sunuyor.

Simuzel - Balıkesir / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi

Proje, uygun maliyetle herkesin 15 dakikada katılabileceği etkili deprem eğitimleri sunmayı amaçlıyor.