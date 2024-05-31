Yeşilay Bursa Şubesi Başkanı Suat Arvas’tan açıklama

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şubesi Başkanı Suat Arvas, tütün kullanımının hem aktif hem de pasif içiciler için ciddi sağlık sorunlarına neden olduğunu belirtti. Dünya genelinde 13-15 yaş arası en az 37 milyon gencin tütün kullandığını ifade eden Arvas, erken yaşta başlayan tütün kullanımının bağımlılık riskini artırdığını ve tütün endüstrisinin milyonlarca genci hedef aldığını söyledi.



Arvas, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 44 ülkede gerçekleştirdiği Okul Çağındaki Çocuklarda Sağlık Davranışı (HBSC) Araştırması’na göre, ergenlerin yüzde 18’inin hayatında en az bir kez elektronik sigara kullandığını ve yüzde 10'unun bunu son 30 gün içinde kullandığını bildirdiğini söyledi. Arvas, elektronik sigara kullanımının, tıpkı geleneksel tütün kullanımı gibi, gençler arasında hızla arttığını belirterek “Ergenlik yıllarında yüksek riskli davranışlarda bulunmak, yetişkin davranışlarını şekillendirebilir; erken yaşta bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımı daha yüksek bağımlılık riskiyle bağlantılıdır,” ifadelerini kullandı.



Tütün endüstrisinin stratejileri

Arvas, tütün endüstrisinin gençlere ulaşmak için çeşitli taktikler kullandığını belirtti. Arvas, "Endüstri, uygun fiyatlı ürünler ve 'zararsız' olduğu iddia edilen yeni ürünler geliştirerek gençlerin tütün kullanımını teşvik ediyor. Tütün endüstrisinin gençleri hedefleyen faaliyetleri sadece halk sağlığını tehlikeye atmakla kalmıyor, aynı zamanda ekonomik sıkıntılara ve çevresel tehlikelere de yol açabiliyor. Endüstrinin ana hedefi, gelirlerini daha da artırabilmek amacıyla aldatıcı uygulamalarıyla halk sağlığı politikalarını baltalamak ve gelecek nesiller arasında bağımlılığı sürdürmektir" diye konuştu.

Sağlıklı bir gelecek için adımlar

Arvas, devletlerin kanıta dayalı politikalar oluşturarak ve gençleri tütün endüstrisinin zararlı uygulamalarından korumak adına sıkı düzenlemeler yapmaları gerektiğini vurguladı. Avustralya'da kısa süre önce tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklandığını ve elektronik sigara tatları ve renklerine kısıtlamalar getirildiğini hatırlatan Arvas, "Yeşilay, veri odaklı savunuculuk, farkındalığı artırma ve paydaşlar arasında iş birliğini teşvik ederek gençlerin güçlendirilmesi ve gelecek nesiller için daha sağlıklı, tütünsüz bir yaşam sunulmasının mümkündür. 1920 yılında kurulan Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan bir sivil toplum kuruluşudur. Yeşilay, toplumun her kesimini zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışır ve ulusal ve uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ile savunuculuk çalışmaları yürütür. Yeşilay, alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulmuş olup zamanla tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele alanlarını da kapsayacak şekilde genişlemiştir. Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi ve dünya genelinde 97 ülke Yeşilayı bulunuyor. 2015 yılında kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) aracılığıyla bağımlı bireylere ve yakınlarına ücretsiz psikososyal destek hizmeti sunuluyor. Yeşilay, yaptığı çalışmalarla 1934 yılından bu yana “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer almakta ve “Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsü”ne sahiptir. Ayrıca, Yeşilay, 'Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Türkiye Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldü" ifadelerini kullandı.