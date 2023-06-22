İnegöllü gençlerden uyuşturucu tacirine meydan dayağı kamerada

Bursa-Ankara karayolu üzerindeki şehir parkında meydana gelen olayda genç grup, uyuşturucu sattığını iddia ettikleri şahsı darp ettiler.

Olay Bursa-Ankara karayolu üzerindeki şehir parkında meydana geldi. Gençlerden oluşan 10 kişilik gurup, uyuşturucu sattığını düşündükleri şahsı gördüler. Şahsın yanına giden gençler ile C.A.(47) isimli şahısla tartıştılar. O sırada gençler, şahsa saldırdılar. Olay yerine sevk edilen Polis ekipleri, kavgayı ayırdı. Darp sonucu yaralanan C.A. olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın üzerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

