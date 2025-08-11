Mazandaran eyaletinde yaşayan Ekberi’nin cinayetlerinin 2000 yılında başladığı, 2023 yılında ise 82 yaşındaki Azizullah Babai’nin şüpheli ölümüyle ortaya çıktığı belirtildi. Babai’nin oğlunun, bir aile dostunun babasının da geçmişte Gülsüm tarafından zehirlenmeye çalışıldığını söylemesi üzerine polise başvuruldu.

Gözaltına alınan Ekberi, Sari Devrim Mahkemesi’ndeki duruşmada önce suçlamaları reddetti ancak olay yeri canlandırma görüntülerinin izletilmesinin ardından cinayetleri itiraf etti. Dört kurbanın ailesi idam talebinde bulundu. Davanın, öldürülenlerin mirasçıları ve yakın akrabaları olmak üzere 45’ten fazla davacıyı kapsadığı bildirildi.

Savcılık iddianamesinde Ekberi’ye, 11 kasten adam öldürme ve 1 öldürmeye teşebbüs suçlaması yöneltildi. Polis soruşturmasında, Ekberi’nin potansiyel kurbanlara kızının tanıdıkları aracılığıyla ulaştığı, maddi durumlarını öğrendikten sonra yüksek mehir karşılığında evlendiği, ardından tansiyon, diyabet ve sakinleştirici ilaçlar ile bazı durumlarda metil alkol kullanarak kurbanlarını yavaş yavaş zehirlediği tespit edildi. İlaçların yeterli olmadığı durumlarda yastık ve havluyla boğarak cinayetleri işlediği belirlendi.

Cinayetlerin Sari, Neka, Mahmudabad, Babol ve Gaimşehr şehirlerinde işlendiği; kurbanlar arasında 2013’te evlendikten bir ay sonra ölen 69 yaşındaki Mirahmad Omrani, 2016’da düğünden iki ay sonra ölen 62 yaşındaki İsmail Bahşi ve evlendikten 43 gün sonra hayatını kaybeden 83 yaşındaki Ganjali Hamzei’nin bulunduğu aktarıldı. 2020’de ise eski eşi Masih Nemati’nin zehirli şurup içmesine rağmen hayatta kaldığı ancak olayı polise bildirmediği kaydedildi.

Mahkemenin, davada yer alan tüm davacıların beyan ve taleplerini dinledikten sonra nihai hükmünü açıklayacağı bildirildi.