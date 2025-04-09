İnegöl Belediyesi Eurodesk Temas Noktası ise bu programa katılmak isteyen İnegöllü gençler için rehberlik etmek amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

İnegöl Belediyesi Ar-Ge Müdürlüğü Eurodesk Temas Noktası, DiscoverEU programıyla ilgili bir duyuru yaparak, gençlerin Avrupa’yı gezmelerini sağlayacak bu fırsata dair bilgilendirme toplantısının 12 Nisan Cumartesi günü saat 13.00'te gerçekleşeceğini açıkladı.

GENÇLER İÇİN AVRUPA TURU ŞANSI

Avrupa Birliği'nin girişimi olan DiscoverEU, 18 yaşındaki gençlere Avrupa’nın farklı ülkelerini gezme imkanı tanıyor. 1 Temmuz 2006 ile 30 Haziran 2007 tarihleri arasında doğan gençler bu programa başvurarak ücretsiz tren bileti kazanabilirler. Seçilen gençler, 1 Temmuz 2025 ile 30 Eylül 2026 tarihleri arasında en az 1 gün, en fazla 30 gün boyunca Avrupa’yı keşfetme fırsatına sahip olacaklar. Bu program sayesinde gençler, yeni kültürlerle tanışarak unutulmaz bir deneyim yaşayabilecekler.

EURODESK TEMAS NOKTASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLİYOR

İnegöl Belediyesi programa İnegöl’den katılmak isteyen gençler için harekete geçti. AR-GE Müdürlüğü’ne bağlı Eurodesk Temas Noktası tarafından gençlerin Avrupa'yı keşfetmelerine olanak sağlayan DiscoverEU programını tanıtmak ve başvurularına rehberlik etmek amacıyla bir bilgilendirme ve başvuru etkinliği düzenleneceği açıklandı. Bu etkinlik ile gençlere yalnızca DiscoverEU hakkında bilgi vermekle kalmayıp, başvurularını tamamlamaları için birebir destek de sağlanacağı belirtildi.

BİLGİLENDİRME PROGRAMI HAKKINDA

Programa katılmak isteyen gençlere yönelik 12 Nisan 2025 Cumartesi günü 13.00-17.00 saatleri arasında özel bir organizasyon yapılacak. İnegöl Belediyesi Hizmet Binası zemin katında bulunan konferans salonunda yapılacak etkinlikte; Gençlerle Tanışma - Buz Kırıcı Aktiviteler, Eurodesk Tanıtımı – Faaliyetlerden Bahsetme, DiscoverEU Nedir? (Gençlik Programı Tanıtımı), Başvuru Süreci ve Şartlar ile Birebir Başvuru Desteği ve Soruların Yanıtlanması konularında bilgilendirmeler yapılacak. İnegöl Belediyesi Arge Müdürlüğü tarafından 18 yaşındaki gençler ile Eurodesk Temas Noktası hakkında bilgi almak isteyen her yaştan gençler programa davet edildi.