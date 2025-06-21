Anoreksiya nervoza, kilo alma korkusu ve bozulmuş beden algısıyla karakterize edilen ciddi bir yeme bozukluğu olup, gençler arasında giderek yaygınlaşıyor.

30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın, dün gece hastanede bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirmesi, anoreksiyanın ne denli hayati bir risk taşıdığını bir kez daha ortaya koydu.

Uzmanlar, hastalığın erken teşhis edilmesi durumunda tedavi sürecinin daha başarılı sonuçlar verebileceğini vurguluyor.

‘İDEAL GÖRÜNÜM’ BASKISI RİSKİ ARTIRIYOR

Genellikle ergenlik çağında veya genç erişkinlik döneminde başlayan anoreksiya nervoza, kadınlarda daha sık görülüyor.

Türkiye’de sosyal medyada öne çıkan ‘ideal vücut’ kalıpları, bu hastalığın ortaya çıkmasında önemli bir tetikleyici unsur olarak değerlendiriliyor.

HASTALAR KENDİLERİNİ GERÇEK DIŞI ŞEKİLDE KİLOLU ALGILIYOR

Anoreksiya nervoza hastaları, normal kiloda olmalarına rağmen kendilerini aşırı kilolu hissederek yoğun diyetler yapıyor ya da aşırı egzersizle kilo kaybetmeye çalışıyor.

Nihal Candan’ın cezaevinde başlayan ve tahliyesinin ardından daha da ağırlaşan anoreksiya süreci, 23 kiloya kadar düşmesiyle trajik bir şekilde sonuçlandı.

HASTALIK AYNI ZAMANDA PSİKOLOJİK BİR SORUN

Uzmanlar, hastalığın yalnızca fiziksel değil, psikolojik bir sorun olduğunu belirtiyor.

Mükemmeliyetçilik, düşük özsaygı ve kontrol ihtiyacı gibi faktörler anoreksiyayı tetikleyebilir.

DAHA CİDDİ SORUNLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Belirtiler arasında kilo kaybı, yorgunluk, saç dökülmesi ve sosyal izolasyon yer alıyor.

İleri vakalarda kalp sorunları ve organ yetmezliği gibi komplikasyonlar ortaya çıkabiliyor.

HASTALAR YARDIM ALMAKTAN ÇEKİNEBİLİYOR

Tedavi, psikiyatrist, diyetisyen ve psikolog iş birliğiyle yürütülüyor.

Bilişsel davranışçı terapi ve beslenme danışmanlığı, iyileşmede kilit rol oynuyor.

Ancak, damgalanma korkusu nedeniyle birçok hasta yardım aramaktan çekiniyor.

CANDAN'IN ÖLÜMÜ, HASTALIĞIN CİDDİYETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Uzmanlar, ailelerin ve toplumun belirtiler konusunda bilinçlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Candan'ın ölümü, anoreksiya nervozanın ciddiyetini ve tedavi gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi.

Farkındalık ve destekle, bu hastalığın üstesinden gelinebileceği mesajı veriliyor.