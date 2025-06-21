Gündeme oturan açıklamalarıyla tanınan Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, ailesini ziyaret etmek üzere memleketi Erzurum’un Horasan ilçesine gitti.

AĞABEYİYLE ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

45 yaşındaki Kadir Canpolat ile 46 yaşındaki ağabeyi M. Canpolat arasında, Çayırdüzü Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

KARDEŞİNE SİLAHLA ATEŞ ETTİ

Sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat’a silahla ateş etti.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan ve ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kadir Canpolat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ZANLI GÖZALTINDA

Zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

KADİR CANPOLAT KİMDİR?

1980 yılında Erzurum Horasan’ın Çayırdüzü köyünde doğan Kadir Canpolat, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

2005 yılında kurduğu Osmanlı Ocakları Teşkilatı ile kamuoyunda tanınmış, ardından Ocak Partisi’nin kurucu genel başkanı olmuştur.