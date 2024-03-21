Balıkesir’in Edremit ilçesinde AK Parti’den Belediye Başkan Adayı olan Muhammed Vurmaz seçim çalışmalarına devam ederken Vurmaz’ın AK Parti Genel Merkezi’nin sosyal medya hesaplarından “Gençlerimizi, geleceğimizi emanet edeceğimiz cevherler olarak görüyoruz” diyerek tanıtım videosu paylaşıldı.

31 Mart seçimlerinde Balıkesir’in Edremit İlçesinden AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı olan 34 yaşındaki Muhmamed Vurmaz yükselen seçim grafiği ile dikkatleri çekiyor. Sempatik, genç ve başarılı bir siyasi portre çizen Muhammed Vurmaz’ın tanıtım videosu AK Parti Genel Merkezi’nin sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Yapılan paylaşımda “Gençlerimizi, geleceğimizi emanet edeceğimiz cevherler olarak görüyoruz” denildi. Paylaşım Türkiye genelinde büyük beğeni ve ilgi gördü.